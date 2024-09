Jair em treino do Vasco - Matheus Limas / Vasco

Publicado 28/09/2024 17:05

Rio - O volante Jair será a grande novidade na viagem do Vasco neste sábado (28) para Belo Horizonte, onde o clube fará duas partidas em sequência contra Cruzeiro, no domingo (29), pelo Brasileirão, e Atlético-MG, na quarta-feira (2), pela semifinal da Copa do Brasil. Apesar de embarcar para a capital mineira, o jogador ainda não tem condições de ficar à disposição do técnico Rafael Paiva, segundo o "ge".

Jair voltou a fazer atividades com o elenco do Vasco na última semana e ainda precisa aprimorar a parte física. Porém, o clube decidiu levar o grupo completo para Belo Horizonte, já que treinará na capital mineira na segunda (30) e na terça (1º). Apenas Paulinho, Adson e Estrella, que ainda não foram liberados para voltar a trabalhar no campo, permanecerão no Rio.

No caso de Jair, a ideia da comissão técnica é que ele siga com o grupo para manter a rotina de treinos e volte a sentir o ambiente de concentração aos poucos.

O volante não entra em campo desde o dia 4 de fevereiro, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. A expectativa é que ele tenha condições de jogo após a Data Fifa, que termina no dia 15 de outubro.