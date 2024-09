Vasco teve boa atuação no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 29/09/2024 21:28





Belo Horizonte - Vasco e Cruzeiro fizeram um jogo agitado na noite deste domingo (29), no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vegetti abriu o placar para o time carioca no primeiro tempo, enquanto Zé Ivaldo, de cabeça, garantiu o empate em 1 a 1 na etapa final, que ainda teve muitas emoções e expulsão de Matheus Carvalho pelo lado do Cruz-Maltino.