Vegetti marcou o gol do Vasco contra o Cruzeiro - Matheus Lima/Vasco

Publicado 29/09/2024 21:07

empatando em 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite deste domingo (29), em jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Após a partida, Vegetti, autor do gol cruz-maltino, enalteceu a atuação do time no primeiro tempo e admitiu a queda de produção na segunda etapa. Rio - O Vasco até saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vitória e acabou, em jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Após a partida, Vegetti, autor do gol cruz-maltino,e admitiu a queda de produção na segunda etapa.

"Acho que fizemos um bom primeiro tempo, o segundo baixou um pouco, tomamos gol de bola parada, que a gente sabe que não tem que tomar esses gols. Depois, sofremos a expulsão de Matheus, mas fizemos um grande jogo, com um grande rival", disse o atacante ao Premiere na saída de campo.

"Temos que seguir trabalhando. Somamos um ponto, que é muito importante, e agora temos que pensar na Copa do Brasil, mas, na linha geral, o empate saiu bem", completou.

Com o resultado, a equipe de Rafael Paiva termina a 28ª rodada na 9ª colocação, com 36 pontos, e perde a chance de encostar no grupo de cima da tabela.



Agora, o Vasco vira a chave para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino seguirá em Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV.