David, do Vasco, sentiu o joelho esquerdo em dividida no início do jogo contra o Cruzeiro, no MineirãoReprodução / Premiere

Publicado 29/09/2024 19:26 | Atualizado 29/09/2024 19:28

Belo Horizonte - O Vasco pode ter um problema para o restante da temporada. O atacante David sentiu dores no joelho esquerdo após entrar numa dividida e foi substituído aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, neste domingo (29), no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

No lance, David cometeu falta em Mateus Vital, do Cruzeiro, mas sofreu uma hiperextensão no joelho e foi substituído por Jean David. O jogador, de 28 anos, precisou ser carregado por dois membros do Vasco no caminho para o vestiário para evitar colocar perna esquerda no chão.

David iniciou tratamento com gelo ainda no Mineirão e passará por exames no Rio de Janeiro, quando será reavaliado. O atacante soma 39 jogos na temporada, sete gols marcados e quatro assistências, sendo o segundo jogador com mais participações diretas no elenco vascaíno.