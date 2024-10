Pablo Vegetti vive grande temporada pelo Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 01/10/2024 07:00 | Atualizado 01/10/2024 08:21

Rio - O atacante Pablo Vegetti, de 35 anos, alcançou uma marca importante ao balançar as redes contra o Cruzeiro. O argentino igualou os números de Germán Cano em 2021 e se tornou o principal artilheiro do clube carioca em um ano desde aquela temporada.

De quebra, Vegetti também se tornou o segundo jogador a atuar no futebol do Rio com mais gols no ano. Ele superou o atacante Júnior Santos, do Botafogo, que anotou 18 gols em 2024. Pedro, que não joga mais na temporada, lidera com 30 gols.



O argentino vive um grande ano pelo Vasco. Artilheiro da Copa do Brasil, Vegetti também pode se tornar o maior goleador da Série A. Ele tem nove gols, dois a menos que Pedro, que não terá mais chances de balançar as redes no ano.



Contratado pelo Vasco no ano passado, Pablo Vegetti entrou em campo em 63 partidas, fez 29 gols e deu três assistências em menos de um ano e meio defendendo o clube carioca.