Sem David, Rafael Paiva avalia possibilidade de dobrar laterais diante do Galo na Arena MRVLeandro Amorim / Vasco

Publicado 01/10/2024 19:16

Rio - O Vasco terá duelo decisivo com o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Sem David, que sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo , o técnico Rafael Paiva ainda tem dúvida no ataque cruz-maltino.

Jean David, Emerson Rodríguez e Maxime Dominguez são opções para a vaga, mas uma dobra de laterais também é avaliada pelo comandante, com Paulo Henrique e Puma Rodríguez. As informações são do site 'ge'.



Sendo assim, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo (Maicon) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão e Philippe Coutinho; Puma Rodríguez (Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti.

Além do camisa 7, o Gigante da Colina não contará com Rayan. O jovem de 18 anos foi expulso no jogo de volta das quartas de final e terá de cumprir suspensão.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. A volta será disputada em São Januário, no dia 19 deste mês, às 18h30 (também de Brasília).