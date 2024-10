Alecsandro fez cinco gols e foi o artilheiro vascaíno na campanha do título em 2011 - Marcelo Sadio / Vasco

Rio - O Vasco inicia nesta quarta-feira (2), contra o Atlético-MG, às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, sua jornada para retornar à final da Copa do Brasil, o que não acontece desde 2011, quando conquistou seu primeiro e único título do torneio. O Cruz-Maltino busca a classificação para encher o torcedor de alegria e esperança rumo ao bicampeonato.

Para Alecsandro, ex-atacante e artilheiro na conquista inédita há 13 anos, a taça é essencial para carimbar o momento de crescimento do clube dentro e fora das quatro linhas.



"Um gigante como o Vasco não pode ficar esse tempo todo sem ganhar um título. Já se passaram mais de 13 anos. É importante ser campeão, justamente por esse momento que o clube vem vivendo, depois da saída da 777 Partners. Com Pedrinho, Felipe e Eduardo Cassiano a rota parece estar sendo bem traçada. O título viria em boa hora", ponderou o ex-jogador, em entrevista exclusiva a O DIA.



Apesar de ter conquistado os Cariocas de 2015 e 2016, a torcida passou por momentos difíceis desde a conquista da Copa do Brasil. Além de viver grande jejum, o Gigante da Colina colecionou três rebaixamentos - 2013, 2015 e 2020 - e inúmeras brigas para não cair para a segunda divisão ao longo dos últimos anos.

Agora, os vascaínos esperam voltar a sorrir sob o comando de Vegetti no ataque. O argentino é o artilheiro da competição, com seis gols, ultrapassando o próprio Alecsandro, que balançou a rede cinco vezes em 2011. "Ele é um grande jogador. Gosto do estilo dele de jogar, vem fazendo seu papel como centroavante e representando bem o clube. Está de parabéns", avaliou o ex-centroavante.

Desafios para chegar até a final

Apesar de viver um bom momento sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco terá desafios para chegar até a final da Copa do Brasil. Além de enfrentar o Galo, que se classificou na última quarta (25) para a semifinal da Libertadores, pode encarar o Flamengo, seu maior rival, ou o Corinthians, que está em uma crescente com um velho conhecido do torcedor cruz-maltino no comando: Ramón Diáz.



Com uma vasta carreira de 21 anos e passagens por grandes clubes do Brasil e de Portugal, Alecsandro acredita que a parceria entre os jogadores é crucial para o Gigante da Colina atingir seu principal objetivo no torneio.



"O elenco precisa estar unido, sabendo o que precisa fazer e jogando um pelo outro. Por isso falo que nossa equipe era diferente. O Diego Souza era o meia, eu, o centroavante, e muitas vezes dei passe para ele marcar. Quando as coisas não aconteciam da forma que queríamos, trocávamos para tentar melhorar. A parceria é essencial", destacou.

Agenda

Após visitar o Atlético-MG na Arena MRV, o Vasco terá a duas semanas livres para se preparar com foco total no confronto decisivo no Rio de Janeiro. O embate será em São Januário, dia 19, às 18h30 (de Brasília).

A data da partida, inclusive, foi motivo de polêmica entre os clubes . Isso porque Flamengo e Galo pediram à CBF que mudasse o dia dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, que aconteceriam em 16 e 17 de outubro, em razão da data Fifa, que termina no dia 15.

A entidade chegou a enviar uma solicitação formal a Vasco e Corinthians sobre a alteração, mas a sugestão foi rejeitada pelos dois clubes. Mesmo assim, a CBF decidiu que confrontos serão realocados para o fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro

Em nota, a entidade explicou que a decisão foi tomada por causa do calendário da Conmebol e para permitir "condições igualitárias após a data Fifa do dia 15 de outubro".

*Reportagem de Lucas Dantas e Theo Faria, sob a supervisão de Lucas Felbinger