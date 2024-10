Juca Kfouri afirmou que a CBF não tem credibilidade 'há décadas' - Reprodução / YouTube

Juca Kfouri afirmou que a CBF não tem credibilidade 'há décadas'Reprodução / YouTube

Publicado 02/10/2024 09:41 | Atualizado 02/10/2024 09:59

O jornalista Juca Kfouri afirmou que Vasco e Corinthians não deveriam entrar em campo nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Em meio ao imbróglio com a CBF por causa das mudanças nas datas da competição , solicitadas pelos seus adversários, Atlético-MG e Flamengo respectivamente, o comentarista disse que a alteração não poderia ser possível sem a aprovação dos quatro clubes envolvidos.

"Há uma data definida, era conhecida a Data Fifa, estava tudo estabelecido, a CBF não pode mexer nisso sem o acordo entre os quatro envolvidos. Do ponto de vista esportivo, o ideal é que os quatro possam jogar com o que tem de melhor e aí é justo, é compreensível e até obrigatório que aqueles que se sentem prejudicados pela data, casos do Flamengo e do Galo, tentem mudá-la. Eles precisariam ter o aval de Corinthians e de Vasco, que não estão muito preocupados com isso, o Corinthians até com a justificativa de que a grande preocupação é o Campeonato Brasileiro, não a Copa do Brasil, porque é o Brasileirão que será prejudicado por essa mudança de data. Então, no mínimo, o Corinthians deveria exigir a mudança na data do jogo contra o Athletico-PR também, para não se prejudicar", afirmou Kfouri, durante participação no programa "Posse de Bola", transmitido nesta segunda-feira (30) pela "Uol".

Inicialmente, os jogos de volta das semifinais estavam marcados para 16 ou 17 de outubro. No entanto, por esses dias caírem logo após o encerramento da Data Fifa, Atlético-MG e Flamengo, que poderiam jogar desfalcados, pediram o adiamento das partidas para 19 e 20 de outubro. A solicitação foi duramente criticada por Vasco e Corinthians, que acusaram a entidade de favorecer os rivais.

"Dito isso, diante de uma óbvia infringência do regulamento feito pela CBF, e aí para mim o que me irritou nessa conversa foi tanto o Pedrinho quanto o Augusto Melo dizerem que a CBF perde a credibilidade, não, ela nunca teve credibilidade, há anos, há décadas que ela não tem credibilidade, então a discussão não é essa. A discussão é enfrentar. Qual é a maneira de enfrentar isso? Não vamos a campo e cria um grande imbróglio", concluiu Juca.

Em nota, a CBF explicou que a decisão de colocar os jogos de volta no fim de semana foi por conta das partidas do Corinthians pela Sul-Americana e do Atlético-MG pela Libertadores. Já os jogos do Brasileirão dos semifinalistas serão antecipados para 16 e 17 de outubro.

Primeiros jogos

Ambos os duelos de ida das semifinais da Copa do Brasil acontecem nesta quarta-feira (2). O Vasco joga contra o Atlético-MG às 19h15, na Arena MRV, enquanto o Flamengo encara o Corinthians às 21h45, no Maracanã.