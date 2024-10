Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em Campinas - Divulgação/Guarani

Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em CampinasDivulgação/Guarani

Publicado 02/10/2024 18:02

São Paulo - Com o gramado do Morumbis a passar por reformas a partir do dia 13 deste mês após a série de shows do cantor estadunidense Bruno Mars, o São Paulo precisará mandar a partida contra o Vasco, pela 30ª rodada do Brasileirão, em outro estádio. O clube avalia possibilidades em Campinas e Bragança Paulista. As informações são do site "ge".

O Brinco de Ouro, do Guarani, e o Nabi Abi Chedid, do Red Bull Bragantino, aparecem como os favoritos da diretoria. A casa do Bugre, inclusive, recebeu o último jogo do Palmeiras, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, e tem capacidade para 29.130 torcedores, enquanto a casa do Massa Bruta comporta apenas 15.010.

O Mané Garrincha, em Brasília, é carta fora do baralho apesar do contrato que o São Paulo tem com a gestora do Mané Garrincha. O regulamento do Brasileirão veta que os últimos cinco jogos de mando de cada equipe sejam disputados fora de seu estado de origem.

A partida entre São Paulo e Vasco está marcada para o dia 16 de outubro (quarta-feira), às 21h45 (de Brasília).