O cruzmaltino Lucas Piton impede o avanço do atleticano Hulk, com a bola dominada, na Arena MRV - Pedro Souza/Atletico-MG

Publicado 02/10/2024 21:21

Minas Gerais - Resultado negativo, mas tudo aberto na luta por uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (2), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Vasco começou muito bem, saiu na frente do placar com Philippe Coutinho, mas ainda na primeira etapa um "apagão" custou a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG no jogo de ida da semifinal. Guilherme Arana e Paulinho, cria de São Januário, marcaram os dois da virada do Galo.

Com o resultado, o Atlético jogará por um empate no jogo da volta, em São Januário, marcado para o dia 19 de outubro, às 18h30, em São Januário. Para levar a vaga, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença - uma vitória com placar mínimo levará a disputa para os pênaltis.

O jogo

Desde a evolução do trabalho, o técnico Rafael Paiva vem afirmando em entrevistas que o Vasco já tinha condições de sonhar mais alto nas duas frentes: visar uma vaga na próxima Libertadores através do Brasileirão e se concentrar no mata-mata da Copa do Brasil para confirmar um título importante, que também o classificaria. No jogo de ida contra o Galo, na Arena MRV, a desatenção puniu.



Com marcação em bloco médio no início e se comportando bem, o primeiro gol saiu de uma jogada rápida em contra-ataque. Aos 13 minutos, Vegetti recebeu pela esquerda e esperou a ultrapassagem de Emerson Rodríguez, que foi servido. O atacante levou ao fundo, cruzou rasteiro para trás encontrando Philippe Coutinho. O craque do Vasco, com categoria, tirou a marcação e finalizou cruzado, no canto direito de Everson.

Apagão

Em grande parte da primeira etapa o Vasco foi superior, com transições rápidas e bom jogo com os meias. No entanto, um apagão na reta final pôs tudo a perder. Aos 39, o Galo chegou com bela troca de passes e Guilherme Arana apareceu solto dentro da área para finalizar no ângulo superior direito de Léo Jardim. Logo depois, com 43 minutos, Arana foi quem cruzou para Paulinho se antecipar ao zagueiro Léo e cabecear com estilo para virar o jogo.



Na segunda etapa, o cenário foi de um Atlético com muita vontade de ampliar a vantagem para chegar ao Rio de Janeiro em melhores condições, enquanto o Vasco, com uma intensidade menor, tentava empatar o jogo.



A melhor oportunidade do Cruz-Maltino foi aos 12 minutos do segundo tempo, com Emerson Rodríguez. O atacante colombiano subiu pela esquerda, invadiu a área, driblou a marcação com corta para dentro e, em perfeitas condições de finalizar para empatar o jogo, resolveu dar outro corte e perdeu tempo. Lyanco apareceu para desarmá-lo. Logo em seguida, Emerson foi substituído por Jean David.



O Galo também teve chance para ampliar e desperdiçou com Hulk e Vargas, sendo a bola aérea com maior perigo. Nos últimos minutos, o Vasco pressionou com Payet e Vegetti, apostou também em cruzamentos, mas nada feito. Desvantagem para a volta e o Atlético com a vantagem do empate.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 1 VASCO



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Data e hora: 2/10 (quarta-feira), às 19h15 (de Brasília)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon



Gols: Guilherme Arana 39'/1ºT e Paulinho 43'/1ºT (CAM); Philippe Coutinho 13'/1ºT (VAS)



Cartões amarelos: Emerson Rodríguez e Mateus Carvalho (VAS)



ATLÉTICO-MG: Everson, Rubens (Mariano), Lyanco (Bruno Fuchs), Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Vargas); Otávio, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Paulinho (Cadu) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Philippe Coutinho (Payet), Puma Rodríguez (Alex Teixeira) e Emerson Rodríguez (Jean David); Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.