Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em Campinas - Divulgação/Guarani

Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em CampinasDivulgação/Guarani

Publicado 03/10/2024 11:51 | Atualizado 03/10/2024 11:53

Rio - A CBF confirmou que o estádio do Guarani, Brinco de Ouro, em Campinas, será palco da partida entre São Paulo e Vasco, no próximo dia 16. O duelo irá acontecer às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo não poderá mandar a partida no Morumbi, porque o seu estádio vai passar por uma reforma total no gramado. Os trabalhos deverão começar logo após a série de shows de Bruno Mars no local, que termina no próximo dia 13.



O estádio do Guarani foi utilizada duas vezes pelo Palmeiras em jogos no Campeonato Brasileiro por causa dos shows no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira elogiou muito a qualidade do gramado. Na partida contra o Atlético-MG, mais de 16 mil torcedores marcaram presença.



O confronto entre o clube paulista e o Vasco acontecerá após o fim do período da Data Fifa do mês de outubro. No primeiro turno, o Cruz-Maltino goleou o São Paulo por 4 a 1, pelo Brasileiro.