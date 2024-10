Philippe Coutinho comemorando seu gol na derrota do Vasco para o Atlético-MG - Divulgação/Vasco

Philippe Coutinho comemorando seu gol na derrota do Vasco para o Atlético-MGDivulgação/Vasco

Publicado 03/10/2024 14:03

Rio - Coutinho voltou querendo demais. Após se recuperar de lesão, o camisa 11 assumiu o protagonismo no Vasco e voltou a brilhar com o gol marcado na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 , nesta quarta-feira (3), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Nos últimos quatro jogos após o retorno aos gramados, Coutinho soma dois gols e tem uma participação em gol a cada 87 minutos, segundo o "SofaScore". O camisa 11 é o jogador com mais gols neste período, à frente do artilheiro Vegetti, que fez apenas no empate com o Cruzeiro, no último dia 29.

Coutinho foi o destaque do Vasco na derrota diante do Atlético-MG, na Arena MRV. O camisa 11 abriu o placar, mas o Cruz-Maltino não sustentou a pressão e levou a virada ainda no primeiro tempo. Além do gol, o meia ainda deu um passe decisivo e teve 81% de acerto nos passes.

Contratado em julho, Coutinho disputou quatro jogos antes de ficar fora de combate por pouco mais de um mês. Ele voltou a jogar no dia 15 de setembro, contra o Flamengo, no Maracanã. Na ocasião, jogou por 16 minutos e marcou o primeiro gol desde que retornou para o Vasco.



Nos primeiros quatro jogos com a camisa do Vasco, Coutinho somou pouco mais de 90 minutos em campo e teve pouca participação. Ele foi duas vezes titular e em outras duas ocasiões entrou durante o jogo. Mas o panorama mudou desde que se recuperou de uma lesão muscular.

Com a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, o Vasco precisará vencer por dois gols de diferença para chegar à final da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado no próximo dia 19, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Na outra chave, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã.