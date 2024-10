João Victor deve ser titular do Vasco contra o Juventude - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/10/2024 19:55

Rio - O Vasco fará mudanças em sua escalação para enfrentar o Juventude, neste sábado (5), em São Januário. A principal novidade deve ser a entrada de João Victor na zaga no lugar de Léo, que foi muito criticado na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A informação foi dada pelo "ge".

No setor ofensivo, Rafael Paiva tem dúvidas. O treinador não decidiu se fará uma dobra de laterais com Paulo Henrique e Puma ou se optará por um jogador da posição entre Jean David e Rayan.

No meio, a mudança será obrigatória, já que Mateus Carvalho está suspenso. Sforza é o favorito para ficar com a vaga

O provável time do Vasco para enfrentar o Juventude tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor (Léo), Maicon, Lucas Piton, Sforza, Hugo Moura, Coutinho, Jean David (Rayan ou Puma), Emerson Rodríguez e Vegetti.

Atualmente, o Vasco está na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O Cruz-Maltino quer um bom resultado para poder sonhar com a briga por uma vaga na Libertadores.