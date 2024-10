Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São Januário - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 04/10/2024 22:57 | Atualizado 04/10/2024 22:58

Rio - O Vasco enfrentará o Juventude neste sábado (5), a partir das 21h, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro com o time que gerou um "divisor de águas" na temporada do Cruz-Maltino.

No jogo do primeiro turno, o Gigante da Colina passava por um momento conturbado. Isso porque o time brigava contra a zona de rebaixamento, e o então técnico Álvaro Pacheco estava pressionado. Além disso, a decisão da Justiça de tirar o controle da SAF das mãos da 777 Partners tinha saído há apenas um mês.

Naquela ocasião, o Vasco fez um jogo ruim e perdeu para o Juventude por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi , em Caxias do Sul. Com o resultado, o Cruz-Maltino seguiu com sete pontos e entrou na zona de rebaixamento naquela rodada.

Aquele revés foi a gota d'água para a demissão de Álvaro Pacheco . O português vinha de uma sequência de duas derrotas (6 a 1 para o Flamengo e 2 a 1 para o Palmeiras) e um empate (0 a 0 com o Cruzeiro).

O técnico português, que comandou o time por apenas quatro jogos, foi uma escolha da 777 Partners. A SAF acertou a chegada de Álvaro dois dias antes da decisão judicial que determinou a volta do controle do futebol ao associativo.

Dessa forma, Rafael Paiva, que era técnico do sub-20, subiu mais uma vez para comandar os profissionais. No primeiro momento, ele assumiu de forma interina, mas os resultados positivos apareceram, e ele se consolidou no cargo.

Hoje, o Gigante da Colina soma 36 pontos e ocupa a nona posição do Campeonato Brasileiro. Além disso, está na semifinal da Copa do Brasil.