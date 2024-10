Carlos Palacios pode trocar Colo-Colo pelo Boca - Divulgação / Colo Colo

Publicado 04/10/2024 07:30 | Atualizado 04/10/2024 07:34

Rio - Destaque do futebol chileno, o atacante Carlos Palacios, de 24 anos, ainda tem parte dos direitos pertencentes ao Vasco. Porém, de acordo com informações do jornalista local Cristián Caamaño, o jogador está perto de respirar novos ares e a situação gerou uma polêmica envolvendo o Cruz-Maltino e o clube chileno.

De acordo com o repórter, o Boca Juniors fez uma proposta por Carlos Palacios e no acordo entre o Vasco e o Colo-Colo, o clube chileno teria que aceitar qualquer oferta pelo atacante, porém, não foi isso que aconteceu, gerando um problema na relação entre as duas equipes.



Com isso, o Cruz-Maltino teria cobrado algo em torno de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,7 milhões) ao Colo-Colo de indenização pelo ocorrido. Com isso, o clube chileno teria decidido vencer Palacios, e o próprio jogador deseja atuar pelo Boca Juniors.



No ano passado, o Colo-Colo adquiriu uma porcentagem dos direitos de Palacios, que tinha 80% ligado ao Vasco desde que foi comprado pelo clube carioca em 2022. Pelo clube chileno na atual temporada, o atacante entrou em campo em 37 jogos, fez nove gols e deu nove assistências.