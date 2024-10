Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/10/2024 00:49

Rio - Rafael Paiva admitiu que o jogo do Vasco não encaixou na noite deste sábado (5), no empate por 1 a 1 com o Juventude em São Januário . O técnico apontou que o gol sofrido logo no início e a postura do adversário contribuíram para as dificuldades que o Cruz-Maltino encontrou na partida. Além disso, deu destaque para a afobação do time e disse que faltou tranquilidade.

"Hoje o jogo não encaixou. A gente tinha clareza que esse jogo a gente tinha que ganhar, a gente tinha que pontuar. Jogo importante para fazer os três pontos. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso. Tentamos mesclar alguns jogadores para não perder o nosso equilíbrio, ter um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar. Mas a gente tomou o gol muito cedo. Faz tempo que a gente não tomava um gol tão cedo", analisou Paiva.

"E a gente tem que correr atrás o tempo todo. Você fica o tempo todo tendo que transitar. Realmente não encaixou. A gente tinha total clareza que precisava da vitória. A gente ficou mais afobado do que deveria. Faltou tranquilidade. Acho que o Juventude também tem muito mérito no que fez, porque se esforçou demais e tentou tirar o tempo todo da gente, de não deixar a gente jogar. A gente não teve nenhum momento tranquilidade para conseguir jogar. Acabou sendo um jogo de transição. Foi um jogo que a gente não conseguiu encaixar hoje", completou.

Com o resultado, o Vasco soma 37 pontos e aparece na nona posição do campeonato. São oito pontos de distância para o Z-4 e nove para o G-6.

"É um campeonato muito cruel. A gente ficou em um momento com quatro vitórias seguidas, depois ficamos seis sem perder. E quando você não pontua em alguns jogos, principalmente com empates, já começa a incomodar de novo. A gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo. É um campeonato pesadíssimo e temos clareza que precisamos pontuar o mais rápido possível para não ficar pensando lá para baixo", afirmou o técnico.

"A gente sabe que alguns times deram uma destacada da gente agora. O que precisamos é voltar a pontuar. É um campeonato que está sendo mata-mata para todo mundo e não está fácil para ninguém. Precisamos buscar os pontos para a gente fugir logo do que temos que fugir e pensar para cima", completou.

A equipe de Rafael Paiva, agora, volta as atenções para a 30ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrentará o São Paulo no dia 16 (uma quarta-feira), às 21h45, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.