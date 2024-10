Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/10/2024 08:20 | Atualizado 05/10/2024 08:34

Rio - Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 1 a 0, o atacante Jhon Arias, de 27 anos, alcançou uma marca pelo clube carioca que não acontecia desde 2016, quando Fred encerrou a sua primeira passagem pelo Tricolor. O colombiano anotou mais dez gols em três temporadas seguidas.

Contratado em 2021, Arias desabrochou pelo Fluminense no ano seguinte, quando anotou 16 gols, sendo vice-artilheiro da equipe. Em 2023, o colombiano balançou as redes em 12 oportunidades. Na atual temporada, até o momento, o craque é o maior goleador do elenco com 11 gols.



A última vez que um jogador do Fluminense havia ultrapassado essa marca por três anos seguidos ocorreu nas temporadas 2014, 2015 e 2016, com Fred. No ano da Copa do Mundo do Brasil, o camisa 9 anotou 27 gols pelo Tricolor. Uma temporada depois, ele balançou as redes em 22 oportunidades. Em 2016, Fred deixou o clube carioca no meio do ano para defender o Atlético-MG, mas ainda assim fez 11 gols.



No atual elenco do Fluminense, outro jogador pode conseguir igualar o feito de Jhon Arias. Germán Cano fez 44 gols em 2022, e 40 no ano passado, porém, até o momento, o argentino vive um ano atípico e só tem cinco bolas nas redes pelo clube carioca.