Thiago Silva é um dos destaques do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/10/2024 08:00 | Atualizado 07/10/2024 08:10

Rio - Após deixar a zona de rebaixamento, o Fluminense ganhou uma dose extra de energia para trabalhar durante a janela da Fifa. O Tricolor busca aproveitar a folga no calendário para recuperar os lesionados e ter força máxima na reta final do Brasileirão, e pode ter até cinco novidades contra o Flamengo, no dia 17, no Maracanã, pela 30ª rodada.

A principal expectativa é sobre o retorno do zagueiro Thiago Silva. Após lesionar o calcanhar no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o camisa 3 atuou no sacrifício na partida de volta, que decretou a eliminação, e tem feito tratamento intensivo para retornar aos gramados. Ele foi poupado nos jogos contra Atlético-GO e Cruzeiro.

Outro nome que deve retornar diante do Flamengo é o zagueiro Ignácio. Contratado em agosto, o defensor precisou passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, no dia 26 do mesmo mês, após lesionar o menisco contra o Corinthians. Ele entrou em campo contra o Vasco, no dia 10, e foi titular contra o Corinthians, dia 17, mas se lesionou.

Quem não deve ficar à disposição é o volante Nonato. O jogador se recupera de uma cirurgia no nariz após sofrer uma fratura no clássico diante do Botafogo, e a situação demanda cautela por conta da cicatrização. Já os atacantes Kevin Serna e Keno sentiram contra o Cruzeiro, mas o Fluminense não informou o boletim médico. Keno, no entanto, está suspenso.