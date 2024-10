Bernal é o segundo jogador do Fluminense a ser convocado nesta data Fifa - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/10/2024 15:21 | Atualizado 07/10/2024 15:22

Rio - Volante do Fluminense , Facundo Bernal foi convocado pelo Uruguai para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 deste mês. A equipe comandada por Marcelo Bielsa irá jogar contra o Peru, às 22h30 (de Brasília), na sexta (11), fora de casa, e encara o Equador no dia 15, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário.