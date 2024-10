Fábio está no Fluminense desde 2022 - Lucas Merçon / Fluminense

Fábio está no Fluminense desde 2022Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/10/2024 07:30 | Atualizado 09/10/2024 08:25

Rio - Jogador mais experiente da Série A, o goleiro Fábio, de 44 anos, vive em 2024 uma temporada bem diferente das duas anteriores pelo Fluminense. Com o Tricolor na luta pelo rebaixamento, o veterano ainda assim se destacou e teve seu status de ídolo reforçado no clube carioca.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense vive na atual temporada um momento bem ruim e diferente do ano passado. No entanto, apesar da oscilação de muitos jogadores que estavam presentes em 2023, o goleiro Fábio tem sido uma exceção.



O veterano é um dos principais destaques do Fluminense no ano, salvando a equipe em muitos momentos. A boa fase de Fábio continua e não ocorre somente no Brasileiro. Na Libertadores, o clube carioca foi eliminado, mas o goleiro defendeu penalidades nas oitavas de final contra o Grêmio e também na fase seguinte contra o Atlético-MG.



Fábio tem contrato com o Fluminense até o ano que vem. Com idade avançada, o goleiro está perto do fim da sua carreira, mas continua rendendo em alto nível pelo clube carioca.