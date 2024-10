Felipe Melo, zagueiro do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/10/2024 16:19

Rio - Aos 41 anos, Felipe Melo já pensa sobre seu futuro no futebol. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o zagueiro do Fluminense revelou que irá se aposentar no final de 2025 e reafirmou o desejo de renovar seu contrato com o Tricolor, que termina em dezembro deste ano.

"Obviamente não comecei ainda a minha transição. Ainda quero, apesar de ter contrato até dezembro, quero e sonho muito em renovar o contrato com o Fluminense e jogar o Mundial. Mas a decisão já está tomada, de parar de jogar futebol no final do ano que vem. Vamos ver o que eu vou fazer de imediato, mas sim, eu vou me tornar um treinador de futebol", disse Felipe Melo.



O desejo de virar treinador é antigo. Em abril, o jogador já havia divulgado a intenção de ter uma carreira à beira do campo . Felipe Melo possui licença que tirou na Associação do Futebol Argentino (AFA), além de fisioterapeutas e preparadores físicos próprios.

Apesar da vontade de renovar com o clube carioca para disputar o Mundial de Clubes em 2025, o Fluminense só irá discutir a extenção do vínculo após o Campeonato Brasileiro , já que, atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes se encontra em uma situação delicada na competição - em 16º, com 30 pontos.

Titular e capitão junto de Nino na conquista da Libertadores, o camisa 30 não vive boa fase neste ano. São apenas 23 jogos disputados em 2024, sendo que, com Mano Menezes, foi titular em apenas uma ocasião - na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, em agosto.