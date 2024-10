Técnico Mano Menezes tem desfalques para montar o ataque do Fluminense em clássico - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/10/2024 08:33

quinta-feira (17), no clássico com o Flamengo, às 20h (de Brasília), com um problema na escalação. O setor esquerdo do ataque não terá nem Keno, Fluminense volta a campo pelo Brasileirão na(de Brasília), com um problema na escalação. O setor esquerdo do ataque não terá nem Keno, suspenso , nem Serna, machucado , e o técnico Mano Menezes terá de encontrar uma solução, já que não poderá utilizar os dois que vem sendo utilizados.

Uma das opções que mexeria menos na estrutura do time seria a entrada de Marquinhos, um dos muitos atacantes de velocidade do elenco que perderam espaço e jogaram pouco com o treinador. Se for essa opção, Jhon Arias,



Uma mudança mais conservadora é Lima, que pode ser aproveitado tanto na esquerda quando no meio de campo, aumentando o poder de marcação. Outra possibilidade, menos provável, seria ter Cano com Kauã Elias caindo mais pelos lados. , um dos muitos atacantes de velocidade do elenco que perderam espaço e jogaram pouco com o treinador. Se for essa opção, Jhon Arias, caso possa jogar após defender a Colômbia , poderia cair para a esquerda.Uma mudança, que pode ser aproveitado tanto na esquerda quando no meio de campo, aumentando o poder de marcação. Outra possibilidade, menos provável, seria tercaindo mais pelos lados.

Jogadores pouco utilizados



Se estivessem com espaço com Mano Menezes, três revelações da base também poderiam virar opção. Só que John Kennedy não joga há mais de um mês, desde o 2x0 sobre o São Paulo, Isaac não tem chance desde agosto e tem atuado no sub-20 e no sub-23, mesmo caso de João Neto, que faz parte do time de aspirantes.

Além deles, duas contratações que não funcionaram em 2024 também estão à disposição. Renato Augusto e Terans, outros dois pouco aproveitados.

Situação do Fluminense no Brasileirão

Após vencer o Cruzeiro por 1 a 0, antes da data Fifa, o Tricolor saiu da zona de rebaixamento e ocupa o 16º lugar, com 30 pontos, um a mais do que Vitória e Corinthians.



Caso vença o clássico no Maracanã, poderá até abrir pontos de distância para o Z-4, caso os dois concorrentes diretos tropecem. Além disso, pode ultrapassar o Athletico-PR, que tem 31 e enfrenta os paulistas fora de casa.