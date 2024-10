Marcelo tem contrato com o Fluminense até dezembro de2024 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcelo tem contrato com o Fluminense até dezembro de2024Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/10/2024 12:31

tem contrato até o fim de 2024, mas demonstrou o desejo de renovar com o Marcelo, mas demonstrou o desejo de renovar com o Fluminense . O lateral tem como objetivo participar do novo Mundial de Clubes de 2025 , como contou em uma resposta a sócios do clube, em um quadro da FluTv.

"Eu tenho muita vontade de jogar esse Mundial, é muito importante para mim, para o Fluminense, para a minha carreira", disse.

Quatro vezes campeão do antigo Mundial de Clubes, pelo Real Madrid, o jogador foi vice em 2023 pelo Fluminense, na derrota por 4 a 0 para o Manchester City.



Conversa por renovação

a negociação está à espera de uma definição da situação do Fluminense no Brasileirão.

Marcelo, entretanto, terá primeiro de se entender com a diretoria tricolor para tratar da renovação de contrato. As duas partes já se reuniram , mas

O experiente jogador de 36 anos afirmou em setembro que deseja renovar seu vínculo e que não irá se aposentar. Já o clube contratou recentemente Gabriel Fuentes para a lateral esquerda, e conta também com Diogo Barbosa.



Gol mais bonito pelo Fluminense

O lateral ainda respondeu sobre o gol mais importante que marcou pelo Fluminense e não teve dúvidas: o que abriu o placar na goleada histórica sobre o Flamengo por 4 a 1, em 2023, que deu o título do Carioca



"Foi o do Fla-Flu que a gente ganhou o Carioca. Meu primeiro jogo no Maracanã, reestreia, primeiro gol daquela virada histórica. Fiquei muito feliz de voltar, ver a torcida do Fluminense de perto e ser coroado com esse gol. Com certeza foi o gol mais bonito e importante da minha carreira pelo Fluminense", disse.



Título mais importante da carreira



Marcelo também escolheu qual troféus que levantou como o mais marcante. E ele escolheu um pelo Fluminense e outro pelo Real Madrid.

"Com trabalho, dedicação e muita sorte eu tive muitos títulos. Tem dois que acho mais importantes, não tem como falar de um só: minha primeira Champions League pelo Real Madrid e a Libertadores pelo Fluminense", contou.