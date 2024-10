Gabigol busca acabar com jejum no Flamengo, e Fábio tenta mais um jogo sem sofrer gol - Fotos de Marcelo Cortes/Flamengo e Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/10/2024 07:00 | Atualizado 17/10/2024 07:50

Flamengo e o ataque rubro-negro está perto do centésimo gol na temporada e será importante para ainda sonhar com o título, a defesa tricolor evoluiu bastante e se tornou um dos pontos fortes do time que luta contra o rebaixamento.

Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h no Maracanã, com dois setores de campo que serão postos à prova no clássico pelo Brasileirão. Enquantoe será importante para ainda sonhar com o título, ae se tornou um dos pontos fortes do time que luta contra o rebaixamento.

O Flamengo só precisa marcar mais três vezes para chegar aos 100 gols em 2024, contabilizando os amistosos de pré-temporada. Uma missão que não é difícil para um elenco que balançou redes em 51 dos 62 jogos que disputou no ano.



Entretanto, os comandados de Filipe Luís terão um desafio maior contra o Fluminense. Com Mano Menezes, o time não foi vazado em nove dos 21 jogos disputados.



O número mostra a evolução do sistema defensivo tricolor, que só levou 19 gols nesse período, uma média inferior a um por partida. Por outro lado, o ataque rubro-negro vem funcionando ao longo da temporada, mesmo com os constantes desfalques e terá a dupla Gabigol e Bruno Henrique tentando relembrar os grandes momentos.



O Flamengo é o terceiro melhor clube em número de gols no Brasileirão, são 45, o que o deixa atrás apenas do líder, Botafogo (47), e do vice, Palmeiras (46).

O time que entrar em campo tentará manter esse desempenho, mesmo com a possibilidade de ter reservas, já que Gerson, Plata, e Arrascaeta foram titulares por suas seleções na terça e devem ser poupados de olho na semifinal da Copa do Brasil, assim como Pulgar, De La Cruz e Varela.



Já o Fluminense pulou da pior defesa no início do campeonato para ter a sexta melhor, também graças à chegada de Thiago Silva, que com dores no calcanhar esquerdo, está vetado. Ignácio pode ser a novidade ao lado de Thiago Santos.

Já Jhon Arias, titular pela Colômbia em dois jogos, deve ir para o sacrifício, enquanto Bernal não jogou pelo Uruguai e não será problema.