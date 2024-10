Diego Aguirre, técnico do Peñarol - Divulgação / Peñarol

Publicado 16/10/2024 21:49

Técnico do Peñarol, do Uruguai, Diego Aguirre projetou o confronto com o Botafogo pela semifinal da Libertadores, com jogos marcados para os dias 23 e 30 de outubro. Em entrevista, o comandante dos Carboneros elogiou o elenco Alvinegro e comparou o cenário com as quartas de final, quando enfrentou o Flamengo e avançou com vitória no Maracanã por 1 a 0 e empate sem gols no Campeón del Siglo.

Para Aguirre, o time de Artur Jorge, líder do Brasileirão e embalado na competição continental, deve dar mais trabalho ao tradicional Peñarol, pentacampeão da América.

"Botafogo venceu bem o Flamengo, está num momento melhor. Às vezes os times são momentos. E o Botafogo está num momento muito bom, é líder do Brasileirão, pela primeira vez nas semifinais da Libertadores e com todo o elenco. O Flamengo tinha alguns problemas, lesões, não era o melhor momento deles. Então acho que o Botafogo será mais difícil", disse, à "Rádio Carve Deportiva".

O treinador da equipe uruguaia não escondeu a admiração pelo elenco alvinegro, e como alguns jogadores, como Luiz Henrique, Savarino e Almada brilharam na Data Fifa por suas seleções. O alto nível do Botafogo é, de fato, uma grande preocupação.

"Que jogadoraços eles têm… São dois jogadores na Seleção Brasileira, o Vinicius (Júnior) não jogou e o Luiz Henrique jogou, entende? Ou seja, no nível que estão, tem dois jogadores com os melhores do mundo inteiro, como são os brasileiros, e o Botafogo não tem dois, tem três, o lateral-esquerdo (Alex Telles) não jogou, mas ele estava lá. Então, isso te dá a magnitude do rival. Thiago Almada na seleção argentina, Savarino na seleção venezuelana, você vê o potencial e o poder dessas equipes. Compraram o Luiz Henrique por 20 milhões de euros. Isso dá a dimensão dos rivais que vamos enfrentar", destacou.

O Botafogo abrirá o confronto por uma vaga na decisão da Libertadores jogando no Nilton Santos, na próxima quarta-feira (23), e decidirá em Montevidéu no Campeón del Siglo, no dia 30. Quem passar, enfrentará no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, quem se classificar de Atlético-MG e River Plate.