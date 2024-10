Atacantes do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique se destacaram pela seleção brasileira - Reprodução / Instagram

Atacantes do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique se destacaram pela seleção brasileiraReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2024 14:13

Botafogo não tinha um jogador convocado para a seleção brasileira desde 98 e o retorno foi triunfal. Com Luiz Henrique e Igor Jesus como principais destaques nas vitórias sobre e o retorno foi triunfal. Com Luiz Henrique e Igor Jesus como principais destaques nas vitórias sobre Chile Peru , o Glorioso ainda viu outros nomes de seu elenco brilharem por suas seleções.

Volta à Seleção em grande estilo



Os dois atacantes, obviamente, foram os que mais sobressaíram nesta data Fifa, com participação em cindo dos seis gols marcados pelo Brasil. Igor Jesus empatou no 2 a 1 contra o Chile e ajudou a abrir o caminho da goleada por 4 a 0 sobre o Peru.



Primeiro ao sofrer o pênalti que Raphinha cobrou para abrir o placar. Já Luiz Henrique garantiu a vitória contra os chilenos, além de voltar a marcar e fechar a goleada sobre os peruanos. Antes, já havia cruzado para Andreas Pereira fazer um golaço, de voleio.



GOLAÇO, PANTERA!



Luiz Henrique recebe passe de Igor Jesus, arranca na direção do gol, bate colocado e marca para a Brasil! É A SELEFOGO! #BFR



— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 16, 2024

O saldo foi altamente positivo e chamou a atenção da imprensa europeia, que elogiou muito Igor Jesus e Luiz Henrique. Além disso, clubes devem olhar de maneira diferente para os dois, e o Botafogo pode receber ofertas em breve.



Outros destaques do Botafogo

Além deles, Almada também balançou redes nas Eliminatórias. Depois de ser titular pela primeira vez pela Argentina, no 1 a 1 com a Venezuela, o meia saiu do banco parar marcar na goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia.



EL MÁGICO!



Thiago Almada recebe na área, bate de primeira e marca para a Argentina. COISA LINDA, MEU GAROTO! #BFR



— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 16, 2024

Quem também participou de gol foi Bastos. Um dos dois selecionáveis a ter jogado os 90 minutos nos dois compromissos da data Fifa, o zagueiro ajudou Angola a vencer Níger por 1 a 0, pelas Eliminatórias para a Copa das Nações Africanas. Ele deu o lançamento para o gol de Zini.



Já Gatito foi outro que atuou o tempo todo. Se foi destaque no 0 a 0 com o Equador, na vitória por 2 a 1 sobre a Venezuela voltou a sofrer gol após três jogos pelo Paraguai. Apesar de a bola ser defensável, o saldo do goleiro foi positivo.



Dois selecionáveis sem brilho

Por outro lado, Savarino foi quem menos se destacou com a Venezuela. Apesar de titular, teve atuações discretas tanto contra a Argentina como contra o Paraguai, e acabou substituído no segundo tempo.



E Alex Telles nem sequer entrou, ficando no banco de reservas nos dois jogos da seleção brasileira.