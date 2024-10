Luiz Henrique comemora gol marcado no Mané Garrincha, contra o Peru - Nelson Almeida / AFP

Publicado 16/10/2024 19:22

Em uma publicação, o jornal 'El País' fez referência ao Peñarol, adversário do Glorioso na semifinal da Libertadores da América.

"O Botafogo não apenas conta com um elenco muito mais caro do que o Peñarol, mas também com jogadores do setor ofensivo que chegam em momento esplêndido, após brilharem por suas seleções, inclusive fazendo gols por dois gigantes do continente", escreveu o periódico.

Leia mais: Botafogo priorizará sócios em venda de ingressos para jogo no Uruguai

Botafogo e Peñarol iniciam a disputa por uma vaga na final do torneio continental na quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O confronto de volta será dia 30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no mesmo horário.