Messi e Almada comemoram gol em vitória da ArgentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 16/10/2024 18:33

Thiago Almada coroou o bom momento vivido no Botafogo com um gol pela seleção argentina , na noite da última terça (15), na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia. O tento foi o primeiro do meia pela Albiceleste em jogos oficiais - ele já havia deixado sua marca contra o Panamá, em 2021, mas foi em um amistoso.

Ele deixou sua marca aos 24 minutos do segundo tempo. O camisa 23 do Glorioso recebu cruzamento rasteiro de Molina pelo lado direito e finalizou de primeira, ampliando o placar para 4 a 0. Ao final do duelo, o jogador celebrou o feito.

"Estou muito feliz, é um dia inesquecível para mim. Tinha que estar pronto para jogar e felizmente consegui ter a oportunidade e marcar. Procuro aproveitar tudo ao máximo", disse Almada.