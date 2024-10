Luiz Henrique e Igor Jesus se valorizaram ainda mais com as convocações para a seleção brasileira - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 16/10/2024 13:02

Rio - O Botafogo não deve ter seu time mutilado pelas convocações da próxima Data Fifa. De acordo com o "ge", a tendência é que a partida do Glorioso contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente marcada para 13 de novembro, adiantada para o dia 9, o que evitaria o desfalque de jogadores chamados para defenderem suas seleções.

Diferente do habitual, o Brasileirão não será paralisado durante a próxima Data Fifa. Por isso, os clubes já buscam soluções junto à CBF buscando o menor prejuízo possível. A entidade está disposta a adiantar a maior quantidade de jogos possíveis da 33ª rodada.

Na última Data Fifa, o Botafogo teve sete jogadores cedidos para seleções: Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), Thiago Almada (Argentina), Savarino (Venezuela), Bastos (Angola) e Gatito Fernández (Paraguai).



Já com o retorno dos convocados, o Botafogo volta a campo na sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), contra o Criciúma, no Maracanã. A equipe de Artur Jorge lidera o Brasileirão com 60 pontos, três a mais do que o Palmeiras, que tem 57.