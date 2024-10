Bastos, do Botafogo, em ação pela seleção de Angola - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/10/2024 15:12

Um dos destaques do Botafogo em 2024, o zagueiro Bastos brilhou na vitória da seleção de Angola nesta terça-feira (15), contra Níger, por 1 a 0, disputado no Marrocos, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. O defensor contribuiu com linda assistência no primeiro minuto de jogo.

Bastos, jogando pelo lado esquerdo da zaga, achou lançamento longo da entrada da área ligando Zini, do Levadiakos (GRE). O atacante driblou o goleiro e tocou para o fundo do gol.

Com o resultado, Angola manteve o 100% de aproveitamento no Grupo F e garantiu matematicamente sua participação na Copa Africana de Nações, em dezembro de 2025, também no Marrocos.