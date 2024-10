Estádio Campeón del Siglo, a casa do Peñarol - Divulgação / Peñarol

Estádio Campeón del Siglo, a casa do PeñarolDivulgação / Peñarol

Publicado 14/10/2024 19:17

Montevidéu - A torcida do Peñarol esgotou os ingressos para o jogo de volta das semifinais da Libertadores, contra o Botafogo . As equipes decidirão vaga na final do torneio continental no Estádio Campeón del Siglo, dia 30, às 21h30 (de Brasília), no Uruguai.

Assim como aconteceu com os alvinegros no jogo de ida, as entradas acabaram apenas com os sócios do clube uruguaio.

Leia mais: Jeffinho volta a treinar com o grupo do Botafogo após cinco meses

Para a torcida do Botafogo, as vendas ainda não começaram.

Festa no Nilton Santos

O confronto de ida será disputado no Estádio Nilton Santos, na quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). Os ingressos foram esgotados nesta segunda (14) somente pelos sócios pela primeira vez.