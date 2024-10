Torcida do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Torcida do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2024 14:30 | Atualizado 14/10/2024 14:40

Rio - Não vai faltar apoio para o Botafogo seguir na luta pelos títulos do Brasileirão e Libertadores. O Alvinegro terá casa cheia nos confrontos contra o Criciúma, sexta-feira (18), no Maracanã, pelo Brasileirão, e diante do Peñarol, do Uruguai, no dia 23, no Nilton Santos, pela Libertadores.

Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Criciúma. O Botafogo jogará no Maracanã por conta dos shows do cantor Bruno Mars no Nilton Santos. O Alvinegro tinha conversas para mandar em São Januário, mas a mudança de datas da Copa do Brasil obrigou o clube a buscar outra alternativa.

Já os ingressos para o jogo contra o Peñarol, do Uruguai, no Nilton Santos, esgotaram apenas na venda para os sócios do plano "Camisa 7". O Botafogo superou a marca de 75 mil associados nesta segunda-feira (14) e se isolou como o segundo clube do Rio de Janeiro com mais sócios (Flamengo lidera com mais de 100 mil).

O Botafogo volta a campo na próxima sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Depois, enfrenta o Peñarol, do Uruguai, no dia 23, às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.