Uniforme de basquete do Botafogo com o patrocínio da Prime RegularizaDivulgação/Botafogo

Publicado 14/10/2024 19:42

Rio - O Botafogo anunciou a nova patrocinadora do basquete alvinegro, a Prime Regulariza. Fundada em 2017, a empresa trabalha com a legalização de sorteios em território Brasileiro. Com o acordo, a marca ficará na camisa do Botafogo Basquete até setembro de 2025.



"O patrocínio da Prime Regulariza é o maior investimento privado da história do nosso basquete. Ele é consequência de um consistente trabalho de estruturação corporativa. Apoiados pelo presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e nosso diretor geral, Rafael Wiemer, fechamos um acordo de grande abrangência e desdobramentos. Teremos muitas surpresas pela frente", disse Marcelo Guimarães, Head de Marketing do Botafogo Social e Olímpico.

A parceria entre Botafogo e Prime Regulariza renderá a criação de uma plataforma de sorteio de prêmios, para torcedores do Glorioso. Nomeada de Botafogo Premia, a plataforma funcionará por meio da venda de títulos de capitalização, e até agora só foram confirmados prêmios em dinheiro.

Uma fração do valor obtido nas campanhas será destinada a investimentos no clube e também a instituições de caridade.