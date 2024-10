Jeffinho em ação durante treino do Botafogo nesta segunda-feira (14) - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2024 17:00

Rio - Após cinco meses longe dos gramados, Jeffinho voltou a treinar com o restante do elenco do Botafogo nesta segunda-feira (14). O atacante sofreu uma lesão na coxa direita em maio e passou por complicações no local durante a recuperação.

A última vez que Jeffinho esteve em campo foi justamente pela competição continental, quando marcou o gol da Ele participou de boa parte da atividade e foi ao campo durante o trabalho tático, segundo o site 'ge'. A ideia do Alvinegro é ter o camisa 47 à disposição para a semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, mas sem especificar em qual dos jogos.A última vez que Jeffinho esteve em campo foi justamente pela competição continental, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Universitario , no Peru, e decretou a vaga do Glorioso nas oitavas de final.

Antes de brigar pela vaga na decisão, o Botafogo enfrenta o Criciúma, sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Artur Jorge é o líder, com 60 pontos.