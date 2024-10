Botafogo de Artur Jorge está na reta final para conquistar o título do Brasileirão - AFP

Botafogo de Artur Jorge está na reta final para conquistar o título do BrasileirãoAFP

Publicado 12/10/2024 09:36

O Glorioso terá quatro confrontos contra clubes que lutam contra o rebaixamento, sendo três deles em casa (Criciúma, Cuiabá e Vitória) e apenas um fora (Red Bull Bragantino). Já o Verdão pega o mesmo número de desesperados, sendo dois em situações mais confortáveis (Juventude e Grêmio), um clássico fora (Corinthians) e o lanterna (Atlético-GO).

A maior diferença entre a tabela dos dois postulantes ao título se dá nos outros dois confrontos. O, mas que será no Nilton Santos, contra o Vasco, que está no meio da tabela. Mesma situação do Atlético-MG.