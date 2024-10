Botafogo goleou o Criciúma em 2014 por 6 a 0 no Maracanã - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/10/2024 21:23 | Atualizado 09/10/2024 23:22

Rio - O Botafogo voltará a jogar no Maracanã como mandante pelo Campeonato Brasileiro após 10 anos. No dia 18, uma sexta-feira, a equipe comandada por Artur Jorge pisa no principal palco esportivo da cidade para enfrentar o Criciúma pela 30ª rodada. O time catarinense, em 2014, ano em que o Glorioso mandou muitos jogos Maraca, foi goleado pelo placar de 6 a 0.

No ano em questão, o Alvinegro foi rebaixado para a Série B, mas a partida ficou marcada em uma temporada abaixo do esperado. Foi a primeira vitória naquela edição, na quarta rodada, com um público de apenas 4.225 pagantes.

Os gols do duelo foram marcados por Emerson Sheik (duas vezes), Wallyson e Daniel (três vezes) - o meia, um dos principais jogadores do Botafogo em 2014, foi assassinado em 2018 na Região Metropolitana de Curitiba.

A equipe comandada por Vagner Mancini foi a campo com: Jefferson, Edilson, Bolívar, Dória, Junior Cesar; Bolatti, Gabriel, Jorge Wagner, Daniel; Emerson e Zeballos.

Cenário oposto

Agora, para o jogo no Rio de Janeiro contra os catarinenses, o Botafogo vai com tudo para somar mais três pontos em busca do título do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de mais de 50 mil torcedores no Maracanã para seguir a sequência positiva na temporada sob o comando do português Artur Jorge.

Do outro lado, o Criciúma, que também foi rebaixado em 2014, vive ótima fase dez anos depois. Com 35 pontos e na 12ª colocação, o Tigre mira uma vaga em competições internacionais em 2025 com Claudio Tencati à beira do gramado. No primeiro turno, o time de Santa Catarina venceu por 2 a 1 no Heriberto Hülse.