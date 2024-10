Torcida do Botafogo no Maracanã - Divulgação/Botafogo

Publicado 09/10/2024 17:23

Rio - O Botafogo divulgou a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Criciúma, no Maracanã, no dia 18, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o setor Oeste Inferior já esgotado, mais de 25 mil bilhetes foram emitidos para a partida apenas com sócios-torcedores.

A abertura para venda antecipada dos ingressos foi feita por categorias dos planos do Camisa 7, programa de adesão do Botafogo. Nesta quinta-feira (10), às 10h, cadastrados no Plano Branco poderão garantir suas entradas.

A venda para o público geral terá início apenas no sábado (12), pela internet, e em postos físicos no dia 14 (segunda-feira), às 9h.

PONTOS DE VENDA FÍSICA



Nilton Santos



Segunda-feira (14) - de 9h às 17h

Terça-feira (15) - de 9h às 17h

Quinta-feira (17) - de 9h às 17h



General Severiano



Segunda-feira (14) - de 9h às 17h

Terça-feira (15) - de 9h às 17h

Quarta-feira (16) - de 9h às 17h

Quinta-feira (17) - de 9h às 17h