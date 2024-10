Yarlen em ação pelo Botafogo na fase de grupos da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Rio - Atacante do Botafogo , Yarlen foi convocado para a seleção brasileira sub-20 . Ele fará parte do elenco na terceira fase de preparação para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá em 2025. A joia alvinegra ressaltou a felicidade por representar o Brasil e pela oportunidade de honrar as cores do clube carioca.

"Fico muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida e essa convocação é fruto de muito trabalho. É uma sensação incrível ser convocado e servir meu país honrando as cores do Botafogo", declarou o garoto ao site oficial do Glorioso.

"Espero evoluir e ganhar mais experiência durante os treinamentos com a Seleção, mostrar meu futebol e ajudar meus companheiros nessa preparação para o Sul-Americano, campeonato muito importante", ponderou.

Os jogadores realizarão treinos na Granja Comary, em Teresópolis, a partir desta segunda-feira (7). O torneio acontecerá no Peru, entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro, e a Seleção defenderá o título conquistado em 2023 - de forma invicta.

Oportunidades no profissional

Yarlen é uma das grandes promessas do Botafogo e recebeu algumas oportunidades no Campeonato Carioca no início da temporada. Com a lesão de Jeffinho, em maio, o garoto foi utilizado com maior frequência no elenco principal. Em 2024, soma dois gols e uma assistência em nove jogos.