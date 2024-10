Igor Jesus comemora gol marcado em vitória do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/10/2024 09:20 | Atualizado 06/10/2024 10:23

Rio - Igor Jesus se destacou em mais um jogo do Botafogo . No último sábado (5), o atacante teve um bom desempenho e mostrou novamente seu poder de decisão para anotar o gol da vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena , pela 29ª rodada do Brasileirão. O bom desempenho com a camisa do Glorioso rendeu uma convocação para a seleção brasileira, e o técnico Artur Jorge acredita que esta foi a primeira de muitas.

"O Igor, nesta altura, é o melhor avançado do Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma. Nesta altura é um jogador que merece por inteiro aquilo que é sua convocação. Eu arriscaria também a dizer que faltou levar o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro (Artur Jorge se refere a John)", disse o técnico do Botafogo.

"Mérito daquilo que é seu trabalho, mérito da forma como se adaptou ao clube, a uma realidade totalmente diferente daquela que ele trazia da sua experiência nos Emirados, com uma idade muito interessante para a seleção brasileira. Jogador com uma margem de crescimento enorme. Vai ter essa primeira oportunidade, mas será apenas a primeira de muitas que virão, porque se mantiver este nível de crescimento, desempenho e performance, seguramente estará mais vezes na seleção brasileira", completou.

Igor Jesus chegou ao Botafogo na janela do meio do ano . O atacante se adaptou rapidamente e logo assumiu a titularidade do ataque alvinegro. Ele foi fundamental para o time nos confrontos do mata-mata da Libertadores, contra Palmeiras e São Paulo, e também em duelos direitos da parte de cima do Brasileirão, diante de Flamengo e Fortaleza.

Com Igor à disposição de Dorival Júnior, a Seleção enfrentará o Chile no dia 10, em Santiago. Depois, o time retorna ao Brasil para enfrentar o Peru, em 15 de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.