Igor Jesus comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Athletico-PR, no último sábado (5) - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 07/10/2024 16:47 | Atualizado 07/10/2024 16:49

O camisa 99 chegou ao Glorioso na segunda janela de transferências deste ano , para disputar posição com Tiquinho Soares. Em pouco tempo, assumiu a vaga no time titular e não saiu mais.

No total, o centroavante entrou em campo 19 vezes pelo clube carioca, fez sete gols e deu uma assistência. Sua importância no time comandado por Artur Jorge, porém, vai muito além da bola na rede, já que contribui com pivôs e ligações inteligentes, sendo ainda o principal responsável para que a equipe consiga reter a bola no campo de ataque.

Outro fator que chama atenção é seu poder de decisão. Na Libertadores, foi fundamental para que a equipe chegasse às semifinais, participando de quatro dos cinco gols nas fases anteriores de mata-mata.

Destaque no futebol brasileiro

Entre todos os jogadores da Série A no setor, Igor Jesus lidera algumas estatísticas por todas as competições desde a sua estreia: gols marcados (7), finalizações no gol (22), passes decisivos (20), duelos ganhos (121) e faltas sofridas (46). Os dados são do 'Sofascore'.

Expectativa para representar o Brasil nas Eliminatórias

O primeiro compromisso do atacante pelo Brasil será contra o Chile, na próxima quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), fora de casa. Na semana seguinte, dia 15, às 21h45 (também de Brasília), enfrenta o Peru, no Mané Garrincha.