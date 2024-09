Luiz Henrique e Igor Jesus estarão à disposição de Dorival Júnior para enfrentar Chile e Peru - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique e Igor Jesus estarão à disposição de Dorival Júnior para enfrentar Chile e PeruVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/09/2024 13:40

Em entrevista à 'Botafogo TV', os atacantes, que têm se destacado sob o comando de Artur Jorge no Glorioso, celebraram a oportunidade.

"Fico feliz. Não pensei duas vezes no momento em que surgiu a possibilidade de retornar ao Brasil, até porque eu sabia do meu potencial e da minha capacidade. Não quis me naturalizar árabe quando tive oportunidade, porque eu sabia o quanto é importante jogar pelo meu país. Espero fazer um bom trabalho e poder voltar mais vezes", disse o centroavante.

"A experiência da minha primeira convocação (no início deste mês) foi muito boa, e estar recebendo mais uma vez essa notícia maravilhosa, junto ao meu companheiro de clube, é uma honra. Vamos fazer de tudo para representar o nosso país e também Botafogo na seleção brasileira", declarou o camisa 7.

Igor Jesus, que chegou ao Alvinegro na segunda janela de transferências deste ano, soma seis gols e uma assistência em 17 jogos com a camisa do clube. Já Luiz Henrique está há mais tempo no Rio de Janeiro. Ao todo, em 42 partidas, balançou a rede nove vezes e serviu os companheiros em quatro oportunidades.

Com a dupla de atacantes, o Botafogo enfrenta o Grêmio, neste sábado (28), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o líder da competição, com 56 pontos.