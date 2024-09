Thiago Almada foi um dos destaques da classificação do Botafogo às semifinais da Libertadores da América - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/09/2024 11:51

O argentino foi o responsável por marcar o gol do Glorioso durante os 90 minutos e teve frieza para bater o último pênalti antes das cobranças alternadas - se perdesse, a equipe estaria eliminada. Com muita categoria, deslocou o goleiro Rafael e colocou a bola no ângulo.



Antes, no Rio de Janeiro, já havia sido um dos destaques do confronto. O meio-campista de 23 anos comandou a atuação avassaladora no Nilton Santos, principalmente na primeira etapa.

No total, Thiago Almada já entrou em campo 11 vezes com a camisa alvinegra e fez dois gols. Porém, sua contribuição vai além da bola na rede. O argentino comanda o time dentro das quatro linhas, com velocidade e boa leitura de jogo.



Desde a sua estreia, de acordo com o 'Sofascore', ele é o líder de algumas estatísticas: passes decisivos (25), passes certos no terço final (141) e bolas recuperadas (53). Além disso, é o segundo com mais dribles certos (15) e finalizações realizadas (22).