Luiz Henrique, atacante do Botafogo, em jogo do Glorioso no MaracanãVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2024 14:26

Rio - Em alta na temporada curtindo a vaga na semifinal da Libertadores, o Botafogo se prepara também para a reta final do Brasileirão. Líder com três pontos de vantagem para o Palmeiras, a equipe terá seu próximo compromisso no Rio de Janeiro, mas não no Nilton Santos. Depois de 10 anos, o Maracanã abrirá as portas para um jogo do Glorioso como mandante na competição.

No dia 18 deste mês, às 20h (de Brasília), o Alvinegro encara o Criciúma 30ª rodada, e sua casa estará indisponível por conta da sequência de shows do estadunidense Bruno Mars. Em um primeiro momento, as datas não teriam conflito, mas as mudanças no calendário da CBF complicaram o Botafogo.

Com isso, sem muita demora, a SAF comandada por John Textor conseguiu confirmar o Maracanã como palco do jogo após milhares de pedidos de torcedores nas redes sociais. A expectativa é alta para voltar às arquibancadas do maior palco esportivo da cidade.

O último jogo do Botafogo como mandante pelo Campeonato Brasileiro foi em 2014, contra o Palmeiras, no dia 8/10, com vitória da equipe paulista por 1 a 0 com gol de Henrique Dourado. O Glorioso, depois disso, mandou partidas em Volta Redonda, Brasília e Manaus, e foi rebaixado para a Série B em 19º lugar com apenas 34 pontos.

Carlos Alberto na partida entre Botafogo e Palmeiras, no Brasileirão de 2014 Vítor Silva/Botafogo

Na época, a equipe era comandada por Vagner Mancini e tinha figuras conhecidas como o meia Carlos Alberto, o lateral-esquerdo Júnior César, o volante Gabriel (atualmente no Athletico-PR) e o atacante Wallyson. O público foi de apenas 9.123 pagantes.

Agora, em meio a um cenário completamente diferente, o Botafogo se apega na força da torcida para lotar o Maracanã e conseguir os três pontos diante da equipe catarinense. A expectativa da diretoria alvinegra é colocar mais de 60 mil torcedores aproveitando a alta no plano de sócios.