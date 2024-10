Carlos Alberto celebra gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/10/2024 18:52

Rio - O América-MG notificou o Botafogo por atraso no pagamento da compra do atacante Carlos Alberto. De acordo com o Coelho, a parcela de aproximadamente R$ 392 mil deveria ter sido quitada até o dia 10 do último mês.