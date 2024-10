Mosaico da torcida do Botafogo no Nilton Santos em jogo da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2024 16:04

Rio - Vem aí um duelo decisivo e o último do Botafogo no Nilton Santos pela Libertadores 2024. No próximo dia 23 de outubro, o Glorioso recebe o Peñarol pelo jogo de ida da semifinal, às 21h30, e o clube já abriu comercialização de ingressos para os torcedores cadastrados no programa de sócio Camisa 7. A venda para o público geral começará na próxima quinta-feira (17).

Como de costume, a abertura será feita diariamente a partir da ordem dos planos. Plano Glorioso (11/10, às 12h), Plano Alvinegro (12/10, às 10h), Plano Preto (13/10, às 10h), Plano Branco (14/10, às 10h), público geral (17/10, às 12h), público geral nos pontos físicos (21/10, às 9h).

Em publicação nas redes sociais, Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, apontou a partida como "a mais importante do século no Nilton Santos". O dirigente afirma que 100% da carga será adquirida por sócios-torcedores.

Jogo mais importante do século no Nilton Santos: Botafogo e Peñarol será 100% esgotado pelos gloriosos membros do Camisa 7.

Momento histórico para o clube e para os sócios que compraram o “nosso barulho” desde o inicio. — Thairo Arruda (@thairoarruda) October 11, 2024

Estarão em funcionamento os setores Leste Inferior, Leste Superior, Norte, Oeste Superior e Oeste Inferior para a torcida do Botafogo, e Sul para o Peñarol - o clube uruguaio irá organizar a venda de seus bilhetes.



VALORES DOS INGRESSOS



SETOR LESTE INFERIOR



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 250

Preto: R$ 200

Plano Alvinegro OFF Rio: R$ 100

SETOR LESTE SUPERIOR



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 125

Preto: R$ 100

Plano Alvinegro OFF Rio: R$ 50



SETOR OESTE INFERIOR



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 250

Preto: R$ 200

Plano Alvinegro OFF Rio: R$ 100

SETOR OESTE SUPERIOR



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 150

Preto: R$ 120

Plano Alvinegro OFF Rio: R$ 60



SETOR NORTE



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 75

Preto: R$ 60

Plano Alvinegro OFF Rio: R$ 30