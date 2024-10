Jeffinho comemora gol marcado sobre o Universitario, em jogo que se lesionou - Vítor Silva / Botafogo

Jeffinho comemora gol marcado sobre o Universitario, em jogo que se lesionou Vítor Silva / Botafogo

Publicado 11/10/2024 19:49

Rio - Atacante do Botafogo Jeffinho entrou na fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito e está próximo de retornar aos gramados. O atacante compartilhou um vídeo treinando com bola em Volta Redonda nas redes sociais nesta sexta-feira (11).

Leia mais: Gols de atacantes do Botafogo pela Seleção ligam alerta na imprensa uruguaia



Além disso, tem realizado trabalhos CT Lonier durante esta data Fifa. O camisa 47 já faz atividades no gramado com corridas mais longas e atividades iniciais com bola no pé.

Leia mais: Botafogo inicia venda de ingressos para jogo contra o Peñarol pela Libertadores

Nesta temporada, ele fez cinco gols e deu duas assistências em 18 jogos disputados.