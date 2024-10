Representantes da SAF do Botafogo com o senador Jorge Kajuru - Divulgação/Botafogo

Publicado 11/10/2024 21:51

Rio - Com a pausa para a Data Fifa, o Botafogo aproveitou para cumprir agenda política no Congresso Nacional, em Brasília, visando reforçar seu posicionamento institucional e esportivo para senadores da República. Representaram o Glorioso o vice-presidente executivo Jonas Marmello e o assessor executivo Raphael Sá, em encontros para debates sobre temas de interesse da SAF de John Textor.

As reuniões foram realizadas com os senadores Omar Aziz, Chico Rodrigues, Soraya Thronicke, Jorge Kajuru, Hiran Gonçalves, Eduardo Gomes, Leila Barros, Veneziano Vital do Rêgo e o Secretário Nacional de Futebol, Athirson Mazzoli, ex-jogador e que já vestiu a camisa alvinegra, além de servidores do Ministério dos Esportes.

Tópicos importantes como reforma na Lei da SAF, revisões de normas trabalhistas, parte fiscal e publicidade na temporada do futebol brasileiro foram abordados. O vice Jonas Marmello comentou sobre a agenda.

"O Brasil vive um momento de efervescência com o advento da SAF, a chegada de novas tecnologias, novos investimentos... A indústria do futebol acompanha esse processo, precisando ser constantemente aperfeiçoada. E não há lugar mais apropriado para participar desse processo do que em Brasília ao lado dos legisladores. O Botafogo periodicamente realiza viagens institucionais à capital e mais uma vez foi muitíssimo bem recebido", destacou.