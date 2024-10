Igor Jesus comemora primeiro gol marcado pela seleção brasileira na carreira - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 11/10/2024 17:31

"Atenção, Peñarol: os jogadores do Botafogo, rival aurinegro na Copa Libertadores, salvaram o Brasil", destacou o 'El País'. "Atenção, Peñarol: os jogadores do Botafogo, rival aurinegro na Copa Libertadores, salvaram o Brasil", destacou o 'El País'.

O texto comenta que "dois dos três convocados do clube carioca foram os grandes protagonistas na vitória sobre os chilenos". O diário encerrou exaltando o histórico dos atletas e seus números na temporada. O texto comenta que "dois dos três convocados do clube carioca foram os grandes protagonistas na vitória sobre os chilenos". O diário encerrou exaltando o histórico dos atletas e seus números na temporada.

Repercussão em outros países

A dupla alvinegra também foi assunto em outros jornais pelo mundo. Na Argentina, o jornal 'Olé reforçou que "os goleadores inéditos do Brasil diante do Chile vão atrás da Libertadores".

Enquanto isso, o periódico paraguaio 'Critica' ressaltou que os atacantes "resgataram a Seleção".

Já na Espanha , o diário 'As' publicou que o time comandado pelo técnico Dorival Júnior "conquistou uma vitória vital graças a dois jogadores do Botafogo, time da moda no Brasileirão e na Copa Libertadores".

Próximos compromissos de Luiz Henrique e Igor Jesus

Após a vitória sobre o Chile, os jogadores do Botafogo estarão à disposição para o duelo com o Peru, na terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal.

Na sequência, retornam ao Glorioso para iniciar a reta final decisiva de outubro. Primeiro, enfrenta o Criciúma, dia 18, antes de entrar em campo pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, diante do Peñarol, dia 23.

Antes de encerrar o mês, pega o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, dia 26, e define vaga na final do torneio continental no dia 30, no Estádio Campeón del Siglo.