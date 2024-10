Luiz Henrique em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/10/2024 08:20

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, Luiz Henrique, de 23 anos, teve o reconhecimento do bom momento com a sua convocação para a seleção brasileira. Ao avaliar seu ano de 2024, o atacante admitiu viver sua melhor fase na carreira.

"Estou vivendo aqui no Botafogo o melhor momento da minha carreira, um momento muito feliz para mim, para minha família, porque foi uma volta que todo mundo duvidou. Estou muito contente aqui, acho que está sendo o melhor momento aqui no Botafogo", disse à "Botafogo TV".



Apesar disso, Luiz Henrique sabe a importância de coroar o bom momento com títulos. O atacante afirmou que o Botafogo irá lutar pelo Brasileiro e pela Libertadores.



"De mim eles podem esperar muito trabalho, muito empenho, vou fazer de tudo para ganharmos esses dois campeonatos. Sabemos que é difícil, mas nada é impossível. E do nosso grupo, a gente vai lutar até o final, vamos dar a nossa vida, sabemos da nossa capacidade, da capacidade do Botafogo. O Botafogo é um clube muito grande, então vamos lutar para isso, vamos colocar o Botafogo mais uma vez na história. Pode esperar muito trabalho da gente, torcedor", concluiu.