Thiago Almada é um dos destaques do Botafogo nesta reta final de temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/10/2024 17:20 | Atualizado 10/10/2024 17:23

Um dos destaques do Botafogo neste segundo semestre de 2024, Thiago Almada voltou a ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni e começará o duelo com a Venezuela entre os titulares da Argentina. O meio-campista está entre os 11 iniciais para o confronto desta quinta-feira (10), às 18h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.